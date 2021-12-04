 
مباشر
عاجل
ميقاتي: الاتصال مع ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية

مصرع شخص وإصابة 41 جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvu0

قتل شخص وأصيب 41 آخرون جراء ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم السبت، حيث نفث البركان حممه وسحبا ضخمة من الدخان والرماد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يفرّون مفزوعين، فيما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وقال إندا ماسدور نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة إن ثوران البركان أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 41 بحروق.

وذكرت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في البلاد، أن السلطات تنصب الخيام لاستقبال المتضررين، وأن الدخان الكثيف يعرقل عمليات الإجلاء.

وقالت شركة "إيرناف" إندونيسيا المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي الإندونيسي إن ثوران البركان "لم يكن له تأثير كبير" على الرحلات الجوية.

وبركان سيميرو الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد بين 130 بركانا نشطة في إندونيسيا، حيث ثار في يناير الماضي دون أن يسفر عن ضحايا.

المصدر: رويترز

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا