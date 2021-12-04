مصرع شخص وإصابة 41 جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا

قتل شخص وأصيب 41 آخرون جراء ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم السبت، حيث نفث البركان حممه وسحبا ضخمة من الدخان والرماد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يفرّون مفزوعين، فيما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وقال إندا ماسدور نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة إن ثوران البركان أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 41 بحروق.

وذكرت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في البلاد، أن السلطات تنصب الخيام لاستقبال المتضررين، وأن الدخان الكثيف يعرقل عمليات الإجلاء.

BREAKING: Indonesia's Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts - Factal

pic.twitter.com/SouD53iSVT — Breaking News Alerts 🚨 (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021

وقالت شركة "إيرناف" إندونيسيا المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي الإندونيسي إن ثوران البركان "لم يكن له تأثير كبير" على الرحلات الجوية.

وبركان سيميرو الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد بين 130 بركانا نشطة في إندونيسيا، حيث ثار في يناير الماضي دون أن يسفر عن ضحايا.

المصدر: رويترز