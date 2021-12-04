منع زعيم المعارضة التركية من الدخول إلى هيئة الإحصاء

أعلن كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه منع اليوم السبت، من الدخول إلى مبنى هيئة الإحصاء التركية.

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وفي تصريحات له من أمام هيئة الإحصاء، اعتبر كيليتشدار أوغلو أن الهيئة "لم تعد مؤسسة دولة، وتحولت إلى مؤسسة تابعة للقصر"، وقال: "دعونا لا ننسى أن القانون الذي نخضع له جميعا هو قانون موظفي الخدمة المدنية..أناشد موظف الخدمة المدنية.. قم بواجبك بشكل صحيح وأمين".

وأضاف: "أولئك الذين يعيشون في هذا المبنى يجب ألا ينسوا أن المباني التي يعملون فيها قد تم إنشاؤها من الضرائب التي دفعها مواطنو هذا البلد..لا تنسوا أبدا أن الرواتب التي تتلقوها تخص العامل المتقاعد"، مؤكدا أن "موظفي هيئة الإحصاء مذنبون، لأنهم يتلاعبون بالبيانات ويضللون الشعب، ولا يقومون بالواجب المقرر عليهم".

تجدر الإشارة إلى أن كيليتشدار أوغلو كان قد أعلن أمس الجمعة في "تويتر"، أنه سيزور هيئة الإحصاء التركية في تمام الساعة الـ11:00، وذلك تزامنا مع إعلان بيانات معدل التضخم النقدي.

TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

المصدر: "زمان"