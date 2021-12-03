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التضخم في تركيا يقفز إلى قمة 3 أعوام

مال وأعمال

التضخم في تركيا يقفز إلى قمة 3 أعوام
Reuters
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

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الأمر الذي فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق في سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته "رويترز" أشارت إلى قراءة عند 3% على أساس شهري وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بأكثر من 45% هذا العام، ومنذ أواخر أغسطس تراجعت من مستوى 8.5 ليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى أكثر من 13.7 ليرة مقابل الدولار.

والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 على الرغم من وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبا.

المصدر: رويترز

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