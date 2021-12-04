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بعد تصريحاتها عن إجراءات بحق الجزائر.. مارين لوبان تكشف تفاصيل مشروعها بشأن ملف الهجرة في فرنسا

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بعد تصريحاتها عن إجراءات بحق الجزائر.. مارين لوبان تكشف تفاصيل مشروعها بشأن ملف الهجرة في فرنسا
Reuters BERNADETT SZABO
زعيمة "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، مارين لوبان
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عرضت زعيمة "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، مارين لوبان، تفاصيل مشروعها الرئاسي حول توفير عشرات مليارات الدولارات عبر معالجة ملف الهجرة والأجانب الموجودين في البلاد.

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وخلال مؤتمر صحفي بمقرها في باريس، قالت مارين لوبان: "يتم عمل كل شيء لإخفاء تأثيره المالي".

ومن خلال تطبيق "أولويتها الوطنية"، رأت لوبان أنها تستطيع توفير "80.5 مليار يورو" على مدى خمس سنوات ، أو "16.1 مليار" سنويا، عبر قانون يحمل اسم "المواطنة – الهوية – الهجرة"، ويتضمن 6 إجراءات تقلل من حقوق المهاجرين، من بينها تقديم المزايا الاجتماعية للأسر "بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل فرنسيا".

بالإضافة إلى اشتراط دخل التضامن النشيط للأجانب بفترة عمل على الأقل 5 سنوات، مع طرد الأجانب الذين لم يعملوا لمدة عام، وكذلك تقييد هجرة الأسر.

المصدر: RT

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