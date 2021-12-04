"بلومبرغ" تكشف تفاصيل توريد درونات "بيرقدار" التركية إلى أوكرانيا

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن عدد الطائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 التي اشترتها أوكرانيا من تركيا، أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقا.

ونقلت الوكالة، عن مصادر في الوكالات الحكومية في أنقرة، أن الجانب التركي باع سلطات كييف منذ عام 2019 ، كمية كبيرة من هذه الطائرات بدون طيار، إلى جانب الصواريخ ومحطات التحكم والتوجيه اللازمة لها.

وأضافت الوكالة: "في الوقت الراهن، تم قبول طلبية لشراء ما لا يقل عن دستتين إضافيتين من هذه الدرونات".

من جانبهم، امتنع مسؤولون في الحكومة التركية وفي الشركة المنتجة لهذه الدرونات، عن التعليق على هذه المعلومات.

في ذات الوقت، كشف أحد المصادر للوكالة، عن خطط لأنقرة وكييف لتنظيم عمليات إنتاج مشترك لصواريخ شبيهة بصاروخ "زينيت -2" الأوكراني، ونوه المصدر بأن تركيا تنفي وجود مثل هذه النوايا.

وفقا للمعطيات المتوفرة مع حلول ديسمبر من العام الماضي، كان لدى كييف ست طائرات بدون طيار تركية هجومية من طراز Bayraktar TB2 وعدة مئات من الصواريخ عالية الدقة تركب عليها. وأشارت الأنباء إلى أن أوكرانيا ستحصل في عام 2021 على حوالي 15 طائرة بدون طيار إضافية.

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في وقت سابق أعلن مكتب رئيس أوكرانيا، عن توقيع مذكرة مع شركة Bayraktar التركية حول إنشاء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات بدون طيار بالقرب من كييف.

المصدر: نوفوستي