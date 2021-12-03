بوتين يلفت نظر أردوغان لاستخدام أوكرانيا طائرات "بيرقدار" التركية في نزاع دونباس

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن كييف تستخدم المسيرات التركية "بيرقدار" في نزاع دونباس، وتتعمّد تعطيل اتفاقات مينسك للتسوية هناك.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، أن "الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على كيفية استخدام طائرات "بيرقدار".

وأضاف: "بوتين أطلع أردوغان خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم على النتائج الرئيسية للاجتماع الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ26 من نوفمبر في سوتشي".

وفي أنقرة، صدر بيان عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، جاء فيه أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا جملة من الملفات الإقليمية الهامة، وخاصة الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

وحسب البيان: "ناقش الرئيسان أيضا تطورات الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان".

وتابع: "كما تطرق الزعيمان للقضايا التي من شأنها تحسين العلاقات الروسية التركية وسبل تطويرها".

المصدر: RT + وكالات