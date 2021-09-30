الكرملين: بوتين وأردوغان أكدا التزامهما بطرد الإرهابيين من إدلب

أكد الكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وأردوغان خلال لقائهما أمس أكدا التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشأن ضرورة إخلاء محافظة إدلب شمال غربي سوريا من الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس أن النزاعات الإقليمية، منها أزمات سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم قره باغ، اتخذت مكانة ملموسة ضمن أجندة المحادثات التي جرت بين بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية أمس.

وتابع: "تم التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقاتهما بخصوص إخلاء محافظة إدلب من العناصر الإرهابية المتبقية هناك والتي من شأنها أن تشكل خطرا واتخاذ خطوات هجومية معادية ضد الجيش السوري".

ورفض بيسكوف الكشف عن المزيد من التفاصيل عن المحادثات بين بوتين وأردوغان بشأن الملف السوري.

وفيما يخص نزاع قره باغ، لفت المتحدث إلى أن الجانب الروسي شدد على ضرورة أن تبحث الأطراف عن حلول وسط بشأن ترسيم الحدود وتطوير البنى التحتية في مجال النقل.

يتبع..