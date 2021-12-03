إثيوبيا.. القوات الحكومية تستعيد السيطرة على 4 مدن شمالي البلاد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نجاح هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي، حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين.

وكتب على "تويتر": "تم تحرير مدن محال ميدا وشفا روبت وهاربون ومكوي التي كانت تحت احتلال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".

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Mehal Meda, Chefa Robit, Harbuna and Mekoy towns liberated and cleared of the terrorist organization TPLF’s occupation. #PMOEthiopia — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) December 3, 2021



وتقع هذه المدن في ولاية أمهرة، وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت القوات الفدرالية من طرد المسلحين من أكثر من 20 مدينة في أمهرة وولاية عفار.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن وحدات المسلحين، تراجعت شمالا إلى خط الحدود الإدارية لولاية تيغراي.

وشن عناصر "جبهة تحرير تيغراي" هجوما كبيرا في شمال إثيوبيا في أكتوبر الماضي، حيث اجتاحوا أمهرة وعفار، وهاجموا العاصمة أديس أبابا بشكل مكثف وبحلول منتصف نوفمبر كانوا على مسافة 180 كيلومترا من العاصمة.

ومع وصول أبي أحمد إلى الجبهة في 25 نوفمبر الماضي، بدأ الوضع يتغير نتيجة انتقال القوات الحكومية إلى أكبر هجوم مضاد في الأشهر الأخيرة.

المصدر: "تاس"