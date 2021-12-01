الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على منطقة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن الجيش استعاد السيطرة على منطقة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي تقع في إقليم أمهرة شمال البلاد.

وتشتهر لاليبيلا بالكنائس المنحوتة في الصخر تعود إلى القرن الثالث عشر وتقدم شهادة استثنائية على حضارة القرون الوسطى في إثيوبيا، وتعد موقعا مقدسا لملايين المسيحيين من طائفة الأرثوذكس.

وسيطرت قوات "جبهة تحرير تيغراي" على هذه المنطقة في أغسطس الماضي.

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وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية لغسي تولو أعلن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الأربعاء أن "الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة لجبهة تحرير تيغراي بمنطقة غاشانا أربيت، والسيطرة عليها تماما".

وأضاف أن "المنطقة تعتبر محورا استراتيجيا يقطع الطريق لقوات جبهة تحرير تيغراي من العودة لإقليمها".

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن الجيش الإثيوبي يتقدم بقيادة رئيس الوزراء، أبي أحمد، ويحقق انتصارات على مختلف الجبهات، وقال إن السيطرة على هذه المناطق ستمكن وتسرع من تحرير مدن (ولديا- ديسي وكومبلشا) في أقرب وقت، مؤكدا: "لقد ألحق الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة خسائر كبيرة في صفوف الجبهة".

المصدر: "أ ف ب" + RT