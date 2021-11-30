"جبهة تحرير تيغراي" تتهم الجيش الإثيوبي بقصف سد تيكيزي شمالي البلاد

اتهمت "جبهة تحرير تيغراي" الجيش الإثيوبي بقصف سد تيكيزي شمالي البلاد، وذلك تزامنا مع دعوة رئيس الوزراء أبي أحمد المجموعة المتمردة إلى الاستسلام بعد "هزيمتها".

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتشاو رضا، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "القوات الحكومية قصفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، سد تيكيزي الكهرمائي في شمال البلاد".

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وأضاف أن آبي أحمد، التي وصفها بـ"النظام المحتضر" ستفعل ما في وسعها "لتدمير أي شيء يفيد شعب تيغراي، وهو أمر أصبح في غاية الوضوح".

The dying Regime of #AbiyAhmed has in the early morning hours of 30th of November has bombed the Tekeze Hydroelectric Dam. That the Regime in Addis Ababa will do what it can to destroy anything that could benefit the people of #Tigray is nowhere more clear. #TigrayShallPrevail! — Getachew K Reda (@reda_getachew) November 30, 2021

المصدر: RT