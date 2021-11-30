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"جبهة تحرير تيغراي" تتهم الجيش الإثيوبي بقصف سد تيكيزي شمالي البلاد

أخبار العالم

Reuters
الحرب في إثيوبيا
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اتهمت "جبهة تحرير تيغراي" الجيش الإثيوبي بقصف سد تيكيزي شمالي البلاد، وذلك تزامنا مع دعوة رئيس الوزراء أبي أحمد المجموعة المتمردة إلى الاستسلام بعد "هزيمتها".

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتشاو رضا، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "القوات الحكومية قصفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، سد تيكيزي الكهرمائي في شمال البلاد".

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وأضاف أن آبي أحمد، التي وصفها بـ"النظام المحتضر" ستفعل ما في وسعها "لتدمير أي شيء يفيد شعب تيغراي، وهو أمر أصبح في غاية الوضوح".

 

المصدر: RT

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