اليونان.. تغيير موعد إعادة التطعيم ضد كورونا من 6 أشهر إلى 3

قررت اللجنة الوطنية للتطعيم في اليونان تقليص المهلة بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 6 أشهر إلى 3، وذلك على خلفية انتشار متحور "أوميكرون".

وقال الأمين العام لهيئة الإسعاف اليونانية ماريوس ثيميستوكليوس خلال مؤتمر صحفي إنه "نظرا لظهور متحور "أوميكرون" وتأكيد وجوده في عدد من البلدان، قامت اللجنة الوطنية للتطعيم بمراجعة جميع البيانات الوطنية والدولية وسمحت بإعطاء الجرعات المعززة لجميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة وأكثر، بعد 3 أشهر من إتمام التطعيم بالجرعتين من اللقاح"، كما سيتم تطعيم المتعافين من فيروس كورونا بعد 3 أشهر من شفائهم.

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وأشار المسؤول الصحي اليوناني إلى أن خطر الإصابة بمتحور "أوميكرون" مع حلول موسم الشتاء يقتضي بضرورة زيادة الحماية من كوفيد-19 من خلال الجرعة المعززة من اللقاح.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد اقترح تقليص المهلة قبل الجرعة المعززة من لقاحات كورونا شهرين، أي بعد 4 أشهر من إتمام التطعيم بالجرعتين.

وتشير البيانات إلى أن 63% من سكان اليونان خضعوا للتطعيم بالجرعتين ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي