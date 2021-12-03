موسكو: نعوّل على واشنطن في إقناع كييف بالتسوية في دونباس

أعرب السكرتير العام لمجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف عن أمله في أن تتمكن واشنطن من إقناع كييف بأهمية موقف سكان منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، والتوقف عن قصفها.

وقال: "دعونا نرى ما إذا كانت واشنطن ستنجح في إقناع شركائها في كييف باتباع نص الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار أهمية التسوية للنزاع الأوكراني الداخلي، فإننا ننتظر الدبلوماسية الأمريكية للبدء في الوفاء بوعودها".

وتابع: "نعتقد أنه سيكون من الأجدى في المرحلة الأولى أن تقنع واشنطن كييف بالاعتراف بأهمية رأي سكان دونباس والتوقف عن قصف منطقتهم".

وأشار باتروشيف إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في العاصمة السويدية ستوكهولم مؤخرا، حيث أكد بلينكن على أنه "لا بديل عن اتفاقات مينسك لحل النزاع جنوب شرقي أوكرانيا".

المصدر: RT + "نوفوستي"