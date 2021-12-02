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لافروف لبلينكين: إقحام أوكرانيا في الألعاب الجيوسياسية الأمريكية ستترتب عليه "عواقب وخيمة"

أخبار العالم

لافروف لبلينكين: إقحام أوكرانيا في الألعاب الجيوسياسية الأمريكية ستترتب عليه
Reuters
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن جر أوكرانيا وإقحامها باللعب الجيوسياسية الأمريكية، ستترتب عليه عواقب وخيمة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزيرين على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم اليوم الخميس: "تم التأكيد على أن تجاهل مخاوف روسيا المشروعة، ودفع أوكرانيا إلى الألعاب الجيوسياسية الأمريكية على خلفية انتشار قوات الناتو على تخوم حدودنا، ستكون له عواقب وخيمة، وسيجبرنا على إجراءات جوابية لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي".

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وجاء في البيان: "البديل عن ذلك يكمن في إرساء ضمانات أمنية مستدامة على حدود روسيا والغرب، في إطار مطلب إلزامي" ومشروع لروسيا.

المصدر: نوفوستي

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