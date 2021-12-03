 
مباشر

دعوات للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية المصنعة لبرنامج "بيغاسوس"

أخبار العالم

دعوات للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية المصنعة لبرنامج
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvh8

دعت العشرات من منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات لحظر بيع ونقل وتصدير واستيراد تكنولوجيا المراقبة الخاصة بالشركة.

وورد في الرسالة الموقعة من 86 منظمة بما في ذلك Access Now ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة الحقوق الرقمية، أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يمنحها سلطة استهداف الكيانات التي كانت مسؤولة عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تثير قلقا بالغا فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما في ذلك انتهاكات أو تجاوزات حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أو حرية الرأي والتعبير".

وأكدت الرسالة أنه "تم انتهاك هذه الحقوق بشكل متكرر باستخدام تقنية NSO"، مشيرة إلى النتائج التي توصل إليها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي الذي وجد أن استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات يمكن أن "يسهل أيضا عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، أو الاختفاء القسري للأشخاص".

وقد تم إرسال الرسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل.

المصدر: "الغارديان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا