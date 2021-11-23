آبل" تقاضي شركة NSO الإسرائيلية المصنعة لبرنامج "بيغاسوس"

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" اليوم الثلاثاء أنها تقدمت بدعوى ضد شركة NSO الإسرائيلية المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، الذي استهدف مستخدميها.

وقالت "آبل" في بيان إن "الشكوى تقدم معلومات جديدة حول كيفية استهداف مستخدمينا ببرنامج "بيغاسوس"، ونهدف من هذه الدعوى إلة منع المزيد من الإساءة والضرر لمستخدمينا"، معلنة أنها تسعى إلى إصدار أمر قضائي دائم لحظر NSO Group من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لشركة "آبل".

وذكرت أن "NSO تقوم بإنشاء تقنية مراقبة متطورة برعاية الدولة الإسرائيلية تسمح لبرامج التجسس بمراقبة الضحايا. تستهدف هذه الهجمات عددا صغيرا جدا من المستخدمين، وهي تؤثر على الأشخاص عبر منصات متعددة، بما في ذلك iOS وAndroid".

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة "آبل" إن "الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة مثل NSO تنفق ملايين الدولارات على تقنيات المراقبة المتطورة دون مساءلة فعالة.. هذ يجب أن يتغير".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر الماضي إدراج شركة NSO على القائمة السوداء، "لتصرفها بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

المصدر: موقع "آبل"