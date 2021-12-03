الخارجية الصينية: لا محظورات في تعاوننا مع روسيا

قالت الخارجية الصينية، إن نائب وزير الخارجية لي يوتشنغ، شدد على عدم وجود عوامل قد تعيق تطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين.

وأضاف نائب الوزير الصيني، في لقاء عبر الفيديو مع نظيره الروسي إيغور مورغولوف: "لا توجد حدود للصداقة بين الصين وروسيا، ولا توجد نقاط محظورة في تعاوننا، والثقة المتبادلة لا تواجه أية عقبات. وستعزز الصين الاتصالات والتعاون الاستراتيجي مع روسيا".

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ووفقا للدبلوماسي الصيني، تعتزم بكين بالتعاون مع موسكو، العمل لضمان استقرار التعاون التجاري الثنائي، والتبادلات الإنسانية الآمنة في ظروف الوباء، وتعزيز التعاون في المجالين العلمي- الفني.

وأشار إلى أن عام 2022، يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس اللجنة الروسية - الصينية للسلام والصداقة والتنمية.

ونوه نائب الوزير، بجهود الدولتين لتعميق التعاون عبر المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون، وبالمساهمة المشتركة في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال: "تتصدى روسيا والصين بحزم، لمحاولات تدخل القوى الخارجية في شؤونهما السياسية الداخلية، ومحاولات دق إسفين بينهما".

المصدر: تاس