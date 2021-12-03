بدء الموسم السياحي في القارة القطبية الجنوبية

قال نيكولاي سافيليف مؤسس نادي Poseidon Expeditions، إن الموسم السياحي في منطقة القطب الجنوبي، بدأ نشاطاته وفي 20 ديسمبر ستنطلق أول سفينة سياحية حاملة سائحين روس إلى هناك

وأضاف في حديث لمراسل "نوفوستي": " يبدأ الموسم السياحي في منطقة القطب الشمالي، في يونيو ويستمر حتى نهاية الصيف. أما في منطقة القطب الجنوبي، فيبدأ من نوفمبر إلى فبراير مع جزء من مارس. لقد بدأنا العمل بالفعل. وحاليا توجد سفينتنا Sea Spirit في جزر الكناري، ومن هناك ستنطلق إلى الأرجنتين ومنها ستذهب مع السائحين إلى القارة القطبية الجنوبية في 20 ديسمبر".

إقرأ المزيد

وتابع سافيليف القول: "لقد تأخرنا قليلا هذا العام. عادة تبدأ الرحلات البحرية الأولى إلى منطقة القطب الجنوبي في بداية نوفمبر. لكن هذا العام، بسبب قيود كوفيد المفروضة في الأرجنتين، تأخرنا قليلا. اعتبارا من 1 نوفمبر، تم إلغاء هذه القيود وانطلق موسم السياحة في القطب الجنوبي".

وأشار إلى أنه خلال الموسم السياحي ، تتراوح درجة الحرارة في القطبين في المتوسط ​​+ 5 درجات مئوية، ويمكن أن تصل درجة الحرارة تحت أشعة الشمس إلى 10 درجات فوق الصفر.

وقال: "يعيش السائحون على متن السفينة ويذهبون إلى الشاطئ في رحلات استكشافية لمشاهدة معالم وسكان القارة القطبية الجنوبية مثل مستعمرات البطريق أو مشاهدة الفهود البحرية أو الحيتان. كما نرتب رحلات بحرية على متن قوارب استكشافية، وزيارات إلى المحطات القطبية، والتجديف بمراكب الكاياك القطبية".

المصدر: نوفوستي