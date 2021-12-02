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الاستخبارات التركية: القبض على "إرهابيين بارزين" لدى حزب العمال الكردستاني

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الاستخبارات التركية: القبض على
Reuters
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تمكنت الاستخبارات التركية عبر "عملية نوعية"، من القبض على "إرهابيين بارزين" من حزب العمال الكردستاني.

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وأفادت مصادر أمنية تركية، بأن "أدي غوزال كان يعمل مرافقا للإرهابي دوران قالكان".

وكشفت المصادر أن "أدي غوزال التحق بصفوف التنظيم الإرهابي عام 2012، وتواجد طوال هذه المدة في شمال العراق".

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن "الإرهابية أرسلان التحقت بصفوف التنظيم عام 2014، وتواجدت في شمال العراق وسوريا".

المصدر: الأناضول

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