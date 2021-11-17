تركيا تعلن "تحييد" 3 مسلحين أكراد في شمال العراق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr5y
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، "تحييد" 3 مسلحين أكراد في غارة جوية استهدفت مواقع انتشار "حزب العمال الكردستاني" التركي بشمال العراق.
وقالت الوزارة في بيان، إن الغارة استهدفت التنظيم في منطقتي متينا وهاكورك بشمال العراق، وأكدت عزمها على مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب بكل حزم.
وتشن القوات التركية غارات مستمرة وعمليات ضد مواقع حزب "العمال الكردستاني" في العراق وسوريا.
المصدر: الأناضول
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.