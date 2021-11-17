 
مباشر
عاجل
قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين

تركيا تعلن "تحييد" 3 مسلحين أكراد في شمال العراق

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr5y

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، "تحييد" 3 مسلحين أكراد في غارة جوية استهدفت مواقع انتشار "حزب العمال الكردستاني" التركي بشمال العراق.

إقرأ المزيد
تركيا.. إطلاق عملية
تركيا.. إطلاق عملية "أرن الشتاء-3" لمكافحة تنظيم "بي كا كا"

وقالت الوزارة في بيان، إن الغارة استهدفت التنظيم في منطقتي متينا وهاكورك بشمال العراق، وأكدت عزمها على مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب بكل حزم.

وتشن القوات التركية غارات مستمرة وعمليات ضد مواقع حزب "العمال الكردستاني" في العراق وسوريا.

المصدر: الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا