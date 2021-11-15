تركيا.. إطلاق عملية "أرن الشتاء-3" لمكافحة تنظيم "بي كا كا"

أعلنت تركيا اليوم، إطلاق عملية أمنية لمكافحة عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في ولايتي ديار بكر وبينغول بجنوب شرق البلاد.

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وأفادت وزارة الداخلية التركية في بيان، بأن العملية الأمنية تحمل اسم "أرن الشتاء- 3"، ويشارك فيها ألفان و103 عناصر من الدرك والقوات الخاصة والشرطة الخاصة والحراس الأمنيين.

وأكدت أن عمليات "أرن الشتاء" التي تم إطلاقها للقضاء على الإرهاب داخل البلاد بشكل كامل، "تتواصل بنجاح وبحزم وتحظى بدعم شعبي".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب "العمال الكردستاني" (التركي) وملاحقة عناصره داخل البلاد وخارجها، وذلك "ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش"، حسب الجانب التركي.

المصدر: "YENISAFAK"