إيران عن محادثات فيينا: هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية

أكدت إيران أن "اتفاقا جيدا" يمكن التوصل إليه في محادثات فيينا بينها وبين والقوى العالمية حول ملفها النووي، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرتبط بإظهار الغرب "حسن نواياه".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "محادثات فيينا تعتبر أولوية جدية لرفع العقوبات" عن طهران.

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وأضاف أن "المفاوضات الجادة بين الخبراء مستمرة، ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضي بلادنا علي باقري كني".

وتابع: "هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية".

وأشار إلى أن طهران تسعى إلى حوار عقلاني ورصين وموجه نحو النتائج المرجوة.

#ViennaTalks proceeding with seriousness and sanctions removal as fundamental priority.

Expert talks are continuing too.



In daily contact with top negotiator @Bagheri_Kani.



Good deal within reach if the West shows good will. We seek rational, sober & result-oriented dialogue. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 1, 2021

المصدر: RT