 
مباشر

إيران عن محادثات فيينا: هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية

أخبار العالم

إيران عن محادثات فيينا: هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية
Reuters
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv53

أكدت إيران أن "اتفاقا جيدا" يمكن التوصل إليه في محادثات فيينا بينها وبين والقوى العالمية حول ملفها النووي، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرتبط بإظهار الغرب "حسن نواياه".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "محادثات فيينا تعتبر أولوية جدية لرفع العقوبات" عن طهران.

إقرأ المزيد
طهران حول مباحثات فيينا: لا نقبل أي شيء أقل من رفع العقوبات
طهران حول مباحثات فيينا: لا نقبل أي شيء أقل من رفع العقوبات

وأضاف أن "المفاوضات الجادة بين الخبراء مستمرة، ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضي بلادنا علي باقري كني".

وتابع: "هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية".

وأشار إلى أن طهران تسعى إلى حوار عقلاني ورصين وموجه نحو النتائج المرجوة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا