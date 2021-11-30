طهران حول مباحثات فيينا: لا نقبل أي شيء أقل من رفع العقوبات

أكدت الخارجية الإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني بشأن الملف النووي وصل إلى فيينا لضمان رفع العقوبات، وأن ما يحدث في العاصمة النمساوية يركز على رفع العقوبات المفروضة على إيران.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا"، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة: "ما يحدث في فيينا يركز على رفع العقوبات..لا نقبل أي شيء أقل من هذا، ولا نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي".

وأضاف زادة: "لا مكان في حوارنا لقضايا مثل المباحثات التدريجية والالتزامات الجديدة".

وتابع قائلا: "الحكومة دخلت مباحثات فيينا بتصميم جاد مع وفد كامل الاستعداد للتأكد من أن ما يحدث في فيينا هو رفع العقوبات.. بالطبع إذا دخل الطرف الآخر فيينا بنية صحيحة لرفع العقوبات، بدلا من إضاعة الوقت والتمديدات والأعذار الطفولية، يمكننا القول إن المباحثات تسير على المسار الصحيح".

المصدر: "إيرنا"