"طالبان" تعلق على الاشتباكات مع القوات الإيرانية

أكدت حركة "طالبان" الأفغانية وقوع اشتباكات، الأربعاء، بين مقاتليها وعناصر حرس الحدود الإيراني، مشيرة إلى أن الأعمال القتالية توقفت دون سقوط ضحايا.

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وقال نائب المتحدث الرسمي باسم حكومة "طالبان"، بلال كريم، في حديث لقناة "طلوع نيوز" إن الاشتباكات وقعت في قضاء كانغ بولاية نيمروز بعد ظهر الأربعاء وهي توقفت حتى الآن ولم تسفر عن سقوط قتلى، دون أن يذكر أسباب الحادث.

وفي وقت سابق من الأربعاء أفادت وكالة "Aamaj News" الأفغانية، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على حدود أفغانستان مع إيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وقالت الوكالة إن الاشتباكات دارت في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال أفغانستان، مضيفة أن "طالبان" تمكنت من بسط السيطرة على بعض نقاط التفتيش لحرس الحدود الإيراني.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية اندلاع الاشتباكات بسبب "سوء فهم حدودي"، ونقلت عن مسؤولين "مطلعين" أن الأعمال القتالية مع "طالبان" توقفت، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة، نافية أنها استولت على أي نقاط إيرانية.

ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية احتواء التوتر على الحدود بتنسيق بين الجانبين.

المصدر: "طلوع نيوز"