غوتيريش منتقدا قيود السفر لمواجهة كورونا: ليست عادلة وغير فعالة
Reuters الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قيود السفر التي فرضتها دول لمواجهة جائحة كورونا بأنها "ليست عادلة وغير فعالة".
وفي تعليقه على قيود السفر التي فرضتها بعض الدول لمكافحة انتشار كوفيد-19 والتي تعزل دولة أو منطقة واحدة بعينها، قال غوتيريش إن تلك الإجراءات "ليست فقط غير عادلة وذات طابع عقابي قاس، وإنما أيضا غير فعالة".
وأضاف غوتيريش في تصريحات للصحفيين في نيويورك إن الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطر انتقال العدوى مع السماح باستمرار حركة السفر والأنشطة الاقتصادية هي فحص المسافرين بشكل متكرر "إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفعالة بحق".
المصدر: "رويترز"
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