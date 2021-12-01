صحيفة: بينيت يعطي توصيات بعدم السفر بينما تنوي زوجته وأطفاله التوجه إلى رحلة استجمام

أفأدت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنه على الرغم من توصية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالامتناع عن السفر، فإن زوجته وأطفاله يخططون للذهاب في رحلة استجمام.

وهاجم وزير المالية السابق يسرائيل كاتس، نية عائلة بينت بالسفر إلى الخارج، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "بعد نصح المواطنين الإسرائيليين بعدم السفر إلى الخارج، تسافر زوجة بينيت وأطفاله لقضاء إجازة في الخارج. هذا هو الحال عندما أصبح الكذب السياسي هو القاعدة ويتم الدوس على المثال الشخصي في الأماكن العامة.. وقاحة!".

אחרי שהמליץ לאזרחי ישראל לא לטוס לחו״ל אשתו וילדיו של בנט ממריאים לחופשה בחו״ל .ככה זה כשהשקר הפוליטי הפך לנורמה והדוגמה האישית נרמסת בראש חוצות. פשוט חוצפה — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 1, 2021

هذا وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن "غيلات زوجة بينيت وأطفاله كانوا يخططون للسفر إلى الخارج اليوم الأربعاء، لكن الرحلة ألغيت في ضوء قرار تصنيف البلد الذي كانوا ينوون السفر إليه ضمن القائمة الحمراء".

وكان بينيت عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، في ضوء إعلان جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" وصنفته على أنه "مصدر للقلق".

وفي مؤتمر صحفي عقده بينيت بعد الاجتماع، وردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للرحلات الجوية إلى الخارج، قال: "لا أوصي حاليا السفر إلى الخارج في ظل هذا المستوى من عدم اليقين".

المصدر: "يسرائيل هيوم"