إسرائيل.. رصد 34 إصابة جديدة يشتبه في أنها من سلالة "أوميكرون"
Reuters
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أفادت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل بأنه تم رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ويشتبه في أنها من سلالة "أوميكرون".
وفي وقت سابق اليوم قالت رئيسة صحة خدمات الجمهور في وزارة الصحة شارون إلروعي برايس إن تعقب "الشاباك" للهواتف المحمولة للمصابين بفيروس أوميكرون ومن خالطهم هو آلية هامة لرصد حاملي المتحور الجديد.
ونوهت أنه بواسطة جهاز الأمن العام تم رصد أربعين حالة مخالطة إضافية، مؤكدة أنه إذا ما تجاوز عدد المصابين بـ"أوميكرون" عتبة معينة وأصبح هناك تفش جماعي للفيروس فلن تكون حينها حاجة لاستخدام آلية الشاباك الالكترونية.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية
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