إصابة طبيبين إسرائيليين بكورونا رغم حصولهما على 3 جرعات لقاح

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بإصابة طبيبين بفيروس كورونا، ويشتبه إصابة أحدهما بمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى أن كلاهما تلقيا 3 جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقالت "كان" إن "طبيبا من مستشفى تل هشومير مصابا بكورنا انتقلت إليه العدوى من طبيب قلب، يشتبه في إصابته بمتحور أوميكرون، كلاهما تلقيا 3 جرعات من لقاح كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء يوم أمس الأحد، تسجيل ثاني إصابة بمتحور "أوميكرون" الإفريقي لمواطنة عادت مؤخرا من جنوب إفريقيا.

فيما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، على تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) لتتبع الأشخاص المصابين بمتحور "أوميكرون"، للتأكد من التزامهم بالحجر الصحي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق إغلاق الحدود أمام الأجانب بسبب سلالة "أوميكرون" الجديدة. وسيسري هذا الحظر على دخول الأجانب لمدة أسبوعين من جميع البلدان، باستثناء الحالات التي وافقت عليها لجنة الاستثناءات.

يشار إلى أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" التي اصطلح على تسميتها "أوميكرون"، اكتشفت لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ، ويفترض أنها يمكن أن تصبح البديل الأكثر خطرا من جهة العدوى.

المصدر: RT