 
مباشر

غانا تكشف عن حالات الإصابة الأولى بمتحور كورونا "أوميكرون"

أخبار العالم

غانا تكشف عن حالات الإصابة الأولى بمتحور كورونا
Reuters FRANCIS KOKOROKO
التلقيح ضد فيروس كورونا في غانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv0i

كشفت وزارة الصحة في غانا، اليوم الأربعاء، عن حالات الإصابة الأولى بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لدى الركاب الذين وصلوا إلى مطار كوتوكا الدولي .

إقرأ المزيد
طبيب من جنوب إفريقيا يكشف أعراض الإصابة بمتحور
طبيب من جنوب إفريقيا يكشف أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون"

وبات انتشار المتحور "أوميكرون" جليا في العديد من الدول التي تسجل حالات متزايدة يوما بعد يوم، وسط إجراءات احترازية في محاولة لمنع تفشيه، بينما يسارع العلماء لدراسته وكيفية الوقاية منه.

هذ وأوضح مسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا