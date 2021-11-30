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"كان": طائرة للموساد تقلع من تل أبيب إلى الرباط

أخبار العالم

Reuters
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أفادت قناة "كان" الإسرائيلية عن إقلاع طائرة خاصة يستخدمها الموساد والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من تل أبيب متجهة إلى العاصمة المغربية الرباط.

وقال مراسل القناة إيتاي بلومنتال، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أقل من أسبوع على عودة وزير الدفاع بيني غانتس من زيارة للمغرب.. طائرة خاصة تحمل الرقم N467AM يستخدمها الموساد والمؤسسة الأمنية أقلعت متجهة إلى العاصمة الرباط".

المصدر: RT

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