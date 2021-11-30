أكثر من 1.1 مليار صيني تلقى لقاحا كاملا ضد "كوفيد 19"

قال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة في الصين، إنه تم تطعيم أكثر من 1.1 مليار شخص بشكل كامل ضد كوفيد 19.

وقال مي فنغ في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "اعتبارا من 29 نوفمبر، قامت الصين بإعطاء 2.49 مليار جرعة من اللقاحات ضد COVID-19، وتجاوز عدد الأشخاص الذين أكملوا التطعيمات الكاملة 1.1 مليار شخص ليصل إلى 1.110.506.000".

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إلى ذلك صرح تشونغ نانشان، المتخصص الرائد في أمراض الجهاز التنفسي في الصين، في وقت سابق أن جمهورية الصين الشعبية تخطط لتحصين 80% من السكان ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام. إذ يعيش أكثر من 1.4 مليار شخص في البر الرئيسي للصين، وفقا لآخر تعداد سكاني.

المصدر: نوفوستي