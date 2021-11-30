مسؤولة في البنتاغون: واشنطن تريد تعزيز وضعها العسكري في مواجهة روسيا والصين

أعلنت مارا كارلين، المسؤولة الكبيرة في وزارة الدفاع الأميركية، أن بلادها ستكثف انتشارها العسكري في مواجهة الصين وروسيا.

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وقالت يوم الاثنين، معلنة استكمال تقرير لوزارة الدفاع الأميركية عن الوضع العسكري الأميركي حول العالم، "ندرس حاليا مبادرات مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز قوتنا الرادعة الموثوقة ضد روسيا".

وبما أن التقرير مصنف بين أسرار الدفاع، فإنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيفية تعزيز الولايات المتحدة لنظامها العسكري بهدف مواجهة طموحات موسكو وبكين.

وأوضحت أن تعديل الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ تجري مناقشتها "لكن هذه السنة الأولى للإدارة، وليس الوقت مناسبا لإدخال تغييرات استراتيجية رئيسية".

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع أعلنت بالفعل عن استثمارات لتحديث القاعدة البحرية الأميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ، وتعزيز وجودها في أستراليا حيث ينشر سنويا حوالى 2500 عسكري من مشاة البحرية بالتناوب لإجراء تدريبات.

وتابعت "ندرس حاليا عددا من المبادرات مع حلفائنا وشركائنا، وسوف ترون تحققها خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة".

وتأتي تصريحات كارلين تزامنا مع استمرار تدهور العلاقات بين موسكو وحلف "الناتو"، حيث أكدت الخارجية الروسية يوم الاثنين أن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف في بروكسل لا يلوح في الأفق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقا أن الناتو كسر آليات الحوار مع روسيا وأن العلاقات بين الطرفين أصبحت مخيبة للآمال.

المصدر: وكالات