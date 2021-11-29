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جاك دورسي يعلن رسميا عن تنحيه من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر"

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جاك دورسي يعلن رسميا عن تنحيه من منصبه كرئيس تنفيذي لـ
Reuters
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أعلن مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، اليوم الاثنين، وبشكل رسمي تنحيه عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة، قائلا إنه يشعر "بالحزن ولكنه سعيد جدا" بهذا القرار.

وفي رسالة وجهها إلى موظفي الشركة ونشرها عبر حسابه على "تويتر"، كتب دورسي: "أريدكم جميعا أن تعرفوا أن هذا كان قراري، بالطبع كان قرارا صعبا بالنسبة لي، فأنا أحب هذه الخدمة والشركة وأحبكم جميعا. أنا حزين حقا ... لكنني سعيد حقا".

وأضاف: "لا توجد العديد من الشركات التي تصل إلى هذا المستوى. ولا يوجد الكثير من المؤسسين الذين يختارون شركتهم على حساب غرورهم. أعلم أننا سنثبت أن هذه كانت الخطوة الصحيحة.. وأنا عملت بجد لضمان انفصال هذه الشركة عن مؤسسيها".

هذا وسيحل باراغ أغراوال، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "تويتر"، محل دورسي.

المصدر: RT

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