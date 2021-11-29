جاك دورسي يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر"

أفادت مصادر لـCNBC، بأنه من من المتوقع أن يتنحى مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة.

ويشغل دورسي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" و"سكوير"، شركته للمدفوعات الرقمية. وقد سعت شركة "إليوت مانجمنت"، أحد المساهمين في "تويتر"، إلى استبدال دورسي كرئيس تنفيذي في عام 2020، لأنه "لا يولي اهتماما كافيا بـ"تويتر" أثناء إدارته شركته الأخرى"، قبل أن تتوصل شركة الاستثمار إلى اتفاق مع إدارة الشركة.

وبعد ورود هذه المعلومات، ارتفعت أسهم "تويتر" بنسبة 9٪، بينما ارتفعت أسهم شركة "سكوير" بنسبة 3٪.

المصدر: CNBC + "رويترز"