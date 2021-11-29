 
مباشر
عاجل
كبير المفاوضين الإيرانيين يعرب عن تفاؤله بعد أول يوم من المحادثات النووية

جاك دورسي يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر"

مال وأعمال

جاك دورسي يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruir

أفادت مصادر لـCNBC، بأنه من من المتوقع أن يتنحى مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة.

ويشغل دورسي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" و"سكوير"، شركته للمدفوعات الرقمية. وقد سعت شركة "إليوت مانجمنت"، أحد المساهمين في "تويتر"، إلى استبدال دورسي كرئيس تنفيذي في عام 2020، لأنه "لا يولي اهتماما كافيا بـ"تويتر" أثناء إدارته شركته الأخرى"، قبل أن تتوصل شركة الاستثمار إلى اتفاق مع إدارة الشركة.

وبعد ورود هذه المعلومات، ارتفعت أسهم "تويتر" بنسبة 9٪، بينما ارتفعت أسهم شركة "سكوير" بنسبة 3٪.

المصدر: CNBC + "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا