تركيا.. إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بسبب الأحوال الجوية

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المديرية العامة لسلامة السواحل إن "مضيق البوسفور سيغلق أمام عبور السفن في الاتجاهين اعتبارا من الساعة 14:30، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وقد أعلنت هيئة الأرصاد التركية أنه من بداية الأسبوع، من المتوقع هطول أمطار في أجزاء كثيرة من تركيا، على أن تبقى درجة الحرارة في المعدل الطبيعي الموسمي. فيما أعلنت ولاية إسطنبول عن "مصرع 4 أشخاص، بينهم أجنبي، وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية.

المصدر: TRT + "الأناضول"