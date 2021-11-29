رياح عاتية تقتل شخصين في اسطنبول (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rucr
لقي شخصان، اليوم الاثنين، مصرعهما في اسطنبول، بعد انهيار سقف بسبب الرياح العاتية التي ضربت المدينة.
وفي وقت سابق، قال خفر السواحل التركي إنه تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب الرياح القوية. وللسبب نفسه، لم تتمكن 6 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في اسطنبول، وتم إرسالها إلى أنقرة وإزمير.
المصدر: NTV
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.