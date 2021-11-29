رياح عاتية تقتل شخصين في اسطنبول (فيديو)

لقي شخصان، اليوم الاثنين، مصرعهما في اسطنبول، بعد انهيار سقف بسبب الرياح العاتية التي ضربت المدينة.

وفي وقت سابق، قال خفر السواحل التركي إنه تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب الرياح القوية. وللسبب نفسه، لم تتمكن 6 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في اسطنبول، وتم إرسالها إلى أنقرة وإزمير.

المصدر: NTV