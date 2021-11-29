طهران: هدفنا من مفاوضات فيينا رفع جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن هدف بلاده من مفاوضات فيينا رفع جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها، من الاتفاق النووي قبل سنوات ثلاث.

وأشار عبد اللهيان إلى أن "ما يهمنا في أي اتفاق هو تقديم ضمانات حتى لا تكرر واشنطن انسحابها، نحن أثبتنا جديتنا وحسن نيتنا ولدينا الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا"، مشددا على أن "نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للأبد وعلى واشنطن والغرب معرفة ذلك".

وقال: "لن تهمنا عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي ما لم يتم توفير ضمانات أمريكية بأن شركاء إيران الاقتصاديين يمكنهم الدخول في تعامل اقتصادي معنا"، معتبرا أن "مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة الرئيس السابق دونالد ترمب يطرح تساؤلا حول وفائها بالتزاماتها في الاتفاق".

وأضاف: "تدخل إيران المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها لن تقبل مطالب خارجة عن نطاق الاتفاق النووي ولن تدخل في مفاوضات بشأن قضايا خارج الاتفاق".

المصدر: "رويترز" + RT