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استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا

استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا

أخبار العالم

استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا
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أفادت وكالة "إرنا"، اليوم الإثنين، عن استئناف المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، بين إيران والقوى العالمية.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، الذي يرأس الوفد الإيراني في فيينا، أن الهدف الأول لطهران من المباحثات هو إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران. 

وأضاف: "يجب أن يكون الإلغاء الكامل والقابل للتحقق للعقوبات ضد إيران"، مشيرا إلى أن الهدف الثاني من مشاركة بلاده في المباحثات هو تسهيل انتفاع طهران بالعلوم النووية ضمن حقوق الشعب الإيراني.

يتبع..

المصدر: "رويترز" + RT

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