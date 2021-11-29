متحدث باسم طالبان يزعم أن سلطات الإمارات قيدت نشاطات الرئيس السابق أشرف غني

ذكر أحمد الله واسيك نائب رئيس اللجنة الثقافية في حكومة "طالبان" أن سلطات الإمارات العربية المتحدة قيدت الأنشطة السياسية للرئيس السابق اشرف غني ومسؤولين أفغان سابقين آخرين.

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وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان على حسابه في "تويتر" قائلا إن سلطات الإمارات العربية المتحدة قيدت الأنشطة السياسية لغني ونور ومهيب الذين يعيشون على أراضيها.

متحده عرب اماراتو د اشرف غني د ادارې په ټولو هغو چارواکو د سیاسي فعالیت بندیز لګولی چي په دبۍ او نورو ښارونو کې اوسیږي.

په دې محدودیت کې خپله اشرف غني، عطا نور او محب هم شامل دي — Ahmadullah wasiq (@WasiqAhmadullah) November 28, 2021

ولا يعرف حتى الآن إلى أي مدى تتوافق هذه المعلومات التي صرّح بها المسؤول في حكومة طالبان مع الواقع، حيث لم يصدر تعليق من أبو ظبي بهذا الشأن.

ويتحدث أحمد الله واسيك نائب رئيس اللجنة الثقافية في حكومة "طالبان" في تغريدته عن الرئيس السابق أشرف غني، والزعيم الطاجيكي البارز أتو محمد نور، وحمد الله مهيب، وهو محافظ بلخ ومستشار سابق للرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي.

المصدر: سبوتنيك