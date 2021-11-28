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وزير الخارجية في حكومة "طالبان" يلتقي مسؤولين أوروبيين وبريطانيين في قطر

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وزير الخارجية في حكومة
AFP Farooq NAEEM
وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي.
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أجرى وفد من حركة "طالبان" برئاسة وزير الخارجية في حكومتها، أمير خان متقي، محادثات في قطر مع مسؤولين للاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذين أكدوا من جانبهم الدعم للشعب الأفغاني.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية التابعة لحكومة "طالبان"، عبد القاهر بلخي، عبر تويتر، أن الوفد برئاسة متقي أجرى في الدوحة "حوارا موسعا استمر يومين مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون أفغانستان، توماس نيكلاسون، والوفد المرافق".

وذكر بلخي أن "الوفدين بحثا وتبادلا الآراء حول الأوضاع الإنسانية والصحة والأمن والسفر الآمن للمسافرين والقضايا المتعلقة بتقديم المساعدة في أفغانستان"، مضيفا: "أبدى وفد الاتحاد الأوروبي الاستعداد للاستمرار في مساعدة الشعب الأفغاني وأبلغ بالوجود المتواصل لمكتب الاتحاد الأوروبي في كابل لتقديم المساعدة الإنسانية".

وتابع أن "الوفد الأفغاني طمأنهم بشأن الأمن وطلبت فصل الاعتبارات السياسية عن الإنسانية، مشددا على ضرورة التقدم عبر التعاون وليس الضغط".

كما التقى متقي في الدوحة مع قائم بأعمال بعثة بريطانيا الخاصة بأفغانستان، مارتين لونغديد، حيث بحث الطرفان الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في أفغانستان.

وطمأن الوفد الأفغاني، حسب بلخي، الطرف البريطاني بشأن الأمن في البلاد، مشددا على سعي أفغانستان إلى إقامة علاقات إيجابية مع العالم، وداعيا إلى مساعدة طبية شفافة إليها.

المصدر: RT

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