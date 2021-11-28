صلاة غير مسبوقة بحضور بيني غانتس وجنوده .. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب

في حدث غير مسبوق شهد كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط، تنظيم صلاة يهودية بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس وجنود إسرائيليين، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي.

Benny Gantz is visiting a synagogue in Rabat, Morocco. Rav Gabriel Deri, from the synagogue, makes a prayer in favor of Israel Defense Forces (Tsahal). pic.twitter.com/eE6S05Gvwg — Samuel Sabbah (@Samuel_Sabbah) November 25, 2021

خطوة وصفتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنها "حدث نادر، وهو أن تسمع صلاة من أجل رفاهية جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في بلد عربي، لا سيما عندما يكون بحضور جنود إسرائيليين"، قالت إنهم من أصول مغربية.

وبحسب الصحيفة تمت هذه الصلاة الأسبوع الماضي، عندما زار وزير الدفاع بيني غانتس كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط.

وقالت الصحيفة أنه وبعكس الإمارات العربية والبحرين، اللتين طبعتا علاقتهما مع إسرائيل كجزء مما يسمى بـ"اتفاقات أبراهام"، فإن العديد من الإسرائيليين هم من أصول مغربية، حيث يوجد ما بين 250000 إلى ما يقرب من مليون إسرائيلي لهم جذور في المغرب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل