واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" حيال اعتقال السلطات الإيرانية متظاهرين في أصفهان

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال اعتقال السلطات الإيرانية نحو 70 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان التي تعتبر ثالث أكبر مدن البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على تويتر: "قلقون جدا حيال القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين في أصفهان".

وأضاف: "يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته".

Deeply concerned about the violent crackdown against peaceful protestors in Isfahan. The people of Iran have a right to voice their frustrations and hold their government accountable. — Ned Price (@StateDeptSpox) November 27, 2021

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عن اعتقال 67 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان.

وأكد قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد حسن كرمي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم السبت أن أعمال الشغب التي وقعت أمس سبقها تجمع مرخص به "هادئ وقانوني" نظم في محافظة أصفهان قبل أسبوع بمشاركة 30-40 ألف شخص منهم مزارعون، مشددا على أن هذا التجمع انتهى، بعد أن ناقش مسؤولون معنيون مع المتظاهرين مطالبهم.

وألقى كرمي اللوم في أعمال الشغب الأخيرة على "عناصر معادية للثورة حاولوا تحويل الاحتجاج القانوني الى ساحة للعنف"، محملا إياهم المسؤولية عن "جعل المواطنين درعا لمطالبهم غير المشروعة" ورمي الحجارة "وإشعال النار في خيام المزارعين لمنع المواطنين من طرح مطالبهم الهادئة والمحقة".







المصدر: RT