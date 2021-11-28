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واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" حيال اعتقال السلطات الإيرانية متظاهرين في أصفهان

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واشنطن تعرب عن
Reuters YURI GRIPAS
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال اعتقال السلطات الإيرانية نحو 70 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان التي تعتبر ثالث أكبر مدن البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على تويتر: "قلقون جدا حيال القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين في أصفهان".

وأضاف: "يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عن اعتقال 67 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان.

وأكد قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد حسن كرمي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم السبت أن أعمال الشغب التي وقعت أمس سبقها تجمع مرخص به "هادئ وقانوني" نظم في محافظة أصفهان قبل أسبوع بمشاركة 30-40 ألف شخص منهم مزارعون، مشددا على أن هذا التجمع انتهى، بعد أن ناقش مسؤولون معنيون مع المتظاهرين مطالبهم.

وألقى كرمي اللوم في أعمال الشغب الأخيرة على "عناصر معادية للثورة حاولوا تحويل الاحتجاج القانوني الى ساحة للعنف"، محملا إياهم المسؤولية عن "جعل المواطنين درعا لمطالبهم غير المشروعة" ورمي الحجارة "وإشعال النار في خيام المزارعين لمنع المواطنين من طرح مطالبهم الهادئة والمحقة".



المصدر: RT

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