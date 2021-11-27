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نائبة في الكونغرس الأمريكي تعتذر من المسلمين بعد تصريحات مسيئة لإلهان عمر

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نائبة في الكونغرس الأمريكي تعتذر من المسلمين بعد تصريحات مسيئة لإلهان عمر
Reuters EF
النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي لورين بويبرت
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اعتذرت النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، لورين بويبرت، عن تصريحات بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، استخدمت فيها عبارات مسيئة للمسلمين.

وقالت بويبرت في تغريدة "أعتذر لأي شخص في المجتمع المسلم أسأت إليه بتعليقي على النائبة عمر، لقد تواصلت مع مكتبها للتحدث معها مباشرة، هناك الكثير من الاختلافات السياسية التي يجب التركيز عليها دون هذا الإلهاء غير الضروري".

وكانت بوبيت وصفت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في مقطع فيديو متداول بـ"جزء مما يسمى بفرقة الجهاد"، كما ألمحت إلى أن النائبة المسلمة ربما كانت تحمل متفجرات، عندما قابلتها سابقا داخل أحد المصاعد.

يذكر أن إلهان عمر نشرت بدورها تغريدة دعت فيها قيادة مجلس النواب إلى اتخاذ "الإجراء المناسب"، في حق النائبة الجمهورية.

وأضافت أن "شرعنة هذا التعصب لا يعرض حياتي فحسب للخطر، بل يعرض حياة جميع المسلمين للخطر".

المصدر: RT + وكالات

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