إيران تعلن اعتقال العشرات على خلفية اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في أصفهان

أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال نحو 70 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في ثالث أكبر مدن البلاد، أصفهان.

وصرح قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد حسن كرمي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم السبت بأن أعمال الشغب التي وقعت أمس سبقها تجمع مرخص به "هادئ وقانوني" نظم في محافظة أصفهان قبل أسبوع بمشاركة 30-40 ألف شخص منهم مزارعون، مشددا على أن هذا التجمع انتهى، بعد أن ناقش مسؤولون معنيون مع المتظاهرين مطالبهم.

وألقى كرمي اللوم في أعمال الشغب الأخيرة على "عناصر معادية للثورة حاولوا تحويل الاحتجاج القانوني الى ساحة للعنف"، محملا إياهم المسؤولية عن "جعل المواطنين درعا لمطالبهم غير المشروعة" ورمي الحجارة "وإشعال النار في خيام المزارعين لمنع المواطنين من طرح مطالبهم الهادئة والمحقة".

وقدر المسؤول عدد المشاركين في أعمال الشغب في المدينة بـ2-3 آلاف شخص، وأضاف أن القوات الخاصة دخلت الساحة "بغية الحفاظ على أمن وراحة المواطنين والمعدات والأموال العامة وتهدئة الأجواء بالمداراة والصبر"، مقرا في الوقت نفسه باستخدامهم معدات خاصة لتفريق المحتجين، مثل خراطيم المياه وقنابل الصوت.

وذكر كرمي أن عددا من عناصر القوات الخاصة جرحوا خلال أعمال الشغب، إلا أنهم "لم يسمحوا بأن يلحق الأذى بالموطنين".

وصرح المسؤول بأن رجال الاستخبارات في القوات الخاصة "رصدوا العناصر والمحرضين الرئيسيين لأعمال الشغب هذه، وتم اعتقال 67 منهم حتى الآن".

المصدر: "فارس"