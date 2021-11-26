اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن وسط إيران والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

اشتبك مئات المحتجين في مدينة أصفهان وسط إيران، اليوم الجمعة، مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون الحكومة بمكافحة الجفاف وتوفير المياه لمحاصيلهم.

وشهدت أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران، احتجاجات على نقص المياه في نهر زيانده رود، أكبر نهر في المنطقة والذي يواجه جفافا يهدد السكان المحليين.

وقالت وكالة "فارس" شبه الرسمية إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف.

وذكرت أن قوة أمنية مكثفة أنهت تجمع نحو 500 شخص في الشوارع حول جسر بل في أصفهان.

وقال تقرير منفصل نقلته وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة أن جناة مجهولين دمروا خط أنابيب ينقل المياه من أصفهان إلى مقاطعات أخرى الليلة الماضية.

یه سری سنگ میزنن و سریع در میرن

مردم میگن سنگ نزنید

گاز اشک آور شلیک می‌شود

و باقی قضایا

باند فاسد امنیتی را نشناخته اید هنوز. کارش مردم را به جان مردم انداختن و به فنا دادن اعتراضات کشاورزان است#اصفهانpic.twitter.com/j41E3s7OtB — Sajad Kamali🇮🇷 (@KamaliSajad) November 26, 2021

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Last night security forces burned tents used by protesters in #Isfahan.



Today the protesters bravely gathered in Isfahan again and protested against the regime.

#اصفهانpic.twitter.com/1Rw8MjlKQB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 26, 2021

ونشر التلفزيون الرسمي لقطات للشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجمعين في قاع النهر الجاف، كما وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي محتجين رددوا عبارة "حرام عليكم".

وخلال الليل فرق رجال مجهولي الهوية مزارعين يشاركون في اعتصام سلمي منذ أسبوعين في المنطقة التي يضربها الجفاف بعد أن أشعلوا النار في خيامهم.

وأفادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن هي التي فرقتهم لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت إن "بلطجية" فعلوا ذلك.

کشاورزان با لودر ، در حال ترکاندن لوله های آب انتقالی به سمت یزد در پاسخ به حمله به تحصن کشاورزان

شهر زیار استان اصفهان

همانطور که بانوی اصفهانی گفته بود اگه رودخانه باز نشه لوله ها رو میترکونیم#اصفهان_تنها_نیستpic.twitter.com/TAagZyxBcK — ساعت وصل (@saat_vasl) November 25, 2021

بحسب ما ورد في وسائل إعلام إيرانية، أنهى مزارعون الاحتجاج الخميس، بعد أن وعدت السلطات بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في المناطق المنكوبة بالجفاف في وسط إيران.

وتعاني إيران من مشكلة الجفاف منذ حوالي 30 عاما، لكنه تفاقم خلال العقد الماضي، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. تقول منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن ما يقدر بنحو 97% من البلاد تواجه الآن مستوى معينا من الجفاف.

المصدر: "رويترز" + "أسوشيتد برس"