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اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن وسط إيران والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

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اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن وسط إيران والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع
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تجمع للمحتجين في مدينة أصفهان الإيرانية.
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اشتبك مئات المحتجين في مدينة أصفهان وسط إيران، اليوم الجمعة، مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون الحكومة بمكافحة الجفاف وتوفير المياه لمحاصيلهم.

وشهدت أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران، احتجاجات على نقص المياه في نهر زيانده رود، أكبر نهر في المنطقة والذي يواجه جفافا يهدد السكان المحليين.

وقالت وكالة "فارس" شبه الرسمية إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف.

وذكرت أن قوة أمنية مكثفة أنهت تجمع نحو 500 شخص في الشوارع حول جسر بل في أصفهان.

وقال تقرير منفصل نقلته وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة أن جناة مجهولين دمروا خط أنابيب ينقل المياه من أصفهان إلى مقاطعات أخرى الليلة الماضية.

ونشر التلفزيون الرسمي لقطات للشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجمعين في قاع النهر الجاف، كما وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي محتجين رددوا عبارة "حرام عليكم".

وخلال الليل فرق رجال مجهولي الهوية مزارعين يشاركون في اعتصام سلمي منذ أسبوعين في المنطقة التي يضربها الجفاف بعد أن أشعلوا النار في خيامهم.

وأفادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن هي التي فرقتهم لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت إن "بلطجية" فعلوا ذلك.

بحسب ما ورد في وسائل إعلام إيرانية، أنهى مزارعون الاحتجاج الخميس، بعد أن وعدت السلطات بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في المناطق المنكوبة بالجفاف في وسط إيران.

وتعاني إيران من مشكلة الجفاف منذ حوالي 30 عاما، لكنه تفاقم خلال العقد الماضي، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. تقول منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن ما يقدر بنحو 97% من البلاد تواجه الآن مستوى معينا من الجفاف.

المصدر: "رويترز" + "أسوشيتد برس"

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