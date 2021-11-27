كازاخستان تبرم عقدا لشراء مسيرات "العنقاء" التركية

أبرمت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) اتفاقية لتصدير مسيرات "العنقاء" إلى كازاخستان.

وتشمل الصفقة تزويد الجانب الكازاخي بـ 3 مسيرات ومحطتي رصد أرضيتين وحزمة دعم لوجستي لغاية عام 2023.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المدير العام لشركة "توساش"، تمل كوتيل، أن تصدير مسيرات العنقاء إلى كازاخستان، بعد تونس، يعد نجاحا هاما.

ويقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بزيارة رسمية إلى تركمانستان.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء، الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتربية محمود أوزر، والزراعة والغابات بكر باك دميرلي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والتجارة محمد موش.

وعقب اللقاءات مع الجانب التركمانستاني، من المنتظر أن يشارك أردوغان أيضا في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15، والتي تنعقد الأحد برعاية الرئيس التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف، تحت شعار "سويا نحو المستقبل".

المصدر: الأناضول