الثلوج تفاقم معاناة المهاجرين عند الحدود البيلاورسية-البولندية (فيديوهات+صور)
Reuters
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فاقم الطقس وتراكم الثلوج من معاناة المهاجرين الذين لا يزالون يقيمون في مخيمات داخل الأراضي البيلاروسية عند الحدود مع بولندا، التي ترفض السماح لهم بعبور حدودها للوصول إلى ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية اليوم السبت، أن المتطوعين يسعون إلى تخفيف وطأة الطقس على المهاجرين من خلال تزويدهم بالأغطية والمواد الغذائية.
وتتواصل أزمة المهاجرين العالقين منذ نحو شهرين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا، مع تعنت السلطات البولندية وإصرارها على عدم السماح لهم بدخول أراضيها.
ويواجه آلاف الأشخاص، بينهم عائلات لديها أطفال، مصيرا مجهولا في مخيمات على الحدود بين بيلاروس وبولندا.
المصدر: RT
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