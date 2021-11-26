وسط تصعيد الاتهامات ضد روسيا.. بلينكن يحضر اجتماعات أمنية في لاتفيا والسويد

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات أمنية لحلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

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وتستمر الزيارة التي تأتي وسط تصعيد الاتهامات ضد روسيا بمحاولة "اجتياح" أوكرانيا، من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر القادم.

وكان مسؤولون أمريكيون ومن حلف الناتو، وأوكرانيا، حذروا مما زعموا بأنها "تحركات غير عادية للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا". واتهموا روسيا بمحاولة شن هجوم على جارتها.

وهي اتهامات رفضتها روسيا ووصفتها بأنها تستهدف إثارة الخوف.

المصدر: "رويترز"