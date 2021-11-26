 
مباشر

كندا تحث مواطنيها على "مغادرة إثيوبيا فورا"

أخبار العالم

كندا تحث مواطنيها على
AFP Lars Hagberg
وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtuz

حثت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الجمعة مواطني بلادها على مغادرة إثيوبيا على الفور في ظل تصاعد النزاع العسكري السياسي الذي تشهده.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن من جبهة القتال عن
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن من جبهة القتال عن "انتصارات كبيرة" على المتمردين

وقالت جولي، في بيان: "كندا تشعر بقلق كبير من التدهور السريع للوضع الأمني في إثيوبيا. نطلب الآن من الكنديين الموجودين هناك مغادرتها على الفور في حال كان ذلك أمرا آمنا".  

وأضافت جولي أن السفارة الكندية في أديس أبابا لا تزال مفتوحة والموظفين القنصليين مستعدون لتقديم أي مساعدة عاجلة للكنديين الذين يحتاجون إليها.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين.

وخلال الأسابيع الأخيرة حققت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إنجازات ميدانية كبيرة وأفادت بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا