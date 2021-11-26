ردا على رسالة جونسون.. ماكرون يبدي استغرابه إزاء سلوك بريطانيا في ملف الهجرة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استغرابه إزاء سلوك بريطانيا في ملف الهجرة غير الشرعية عبر مضيق المانش، داعيا لندن إلى "التعاون على نحو جاد" في التعامل مع هذا التحدي.

وجاء تصريح الرئيس الفرنسي هذا بعد نشر حكومة لندن رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى ماكرون، انتقد فيها طريقة تعامل حكومة باريس مع تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى المملكة المتحدة، داعيا فرنسا إلى إعادة استقبال المهاجرين الذين نجحوا في عبور بحر المانش ووصلوا إلى بريطانيا.

وقال ماكرون، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في روما اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في معرض تعليقه على هذه الرسالة، إن "أساليب لندن غير الجدية تستدعي الاستغراب"، قائلا إنه "لا يجوز أن يجري التواصل بين مسؤول وآخر بخصوص مسائل كهذه عبر "تويتر" وعبر نشر رسائل".

وشدد ماكرون على أن المهاجرين لا يرغبون في البقاء بفرنسا بل يسعون إلى الوصول إلى بريطانيا بأي ثمن، مضيفا: "الرد الحقيقي يجب أن يتمثل بالتعاون الجاد بغية القضاء على شبكات تهريب المهاجرين".

وفي وقت سابق من اليوم، ألغى وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانان، محادثات كان من المقرر أن يجريها الأحد القادم في مدينة كاليه مع نظيرته البريطانية، بريتي باتيل، احتجاجا على نشر مكتب جونسون رسالته إلى ماكرون.

وتصاعدت الخلافات بين لندن وباريس بشأن ملف الهجرة بعد غرق 27 مهاجرا حاولوا اجتياز قناة المانش للوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في أسوأ حادث من نوعه.

المصدر: "فرانس برس" + "تاس"