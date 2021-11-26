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وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايوان ويلتقي برئيستها

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وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايوان ويلتقي برئيستها
Reuters
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التقى وفد من الكونغرس الأمريكي يتزعمه رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى في مجلس النواب، مارك تاكان، رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، اليوم الجمعة.

واعتبر رئيس الوفد الأمريكي خلال أن تايوان تمثل "قوة من أجل الخير"، كما أشاد بالعلاقات بين تايوان والولايات المتحدة.

وقال مارك تاكانو، خلال لقائه رئيسة تايوان، إن الوفد الأمريكي موجود في الجزيرة لتذكير الشركاء والحلفاء بأن المسؤولية مشتركة تجاه الأمن في المحيط الهندي.

وأضاف أن التزام الولايات المتحدة "تجاه تايوان راسخ وسيظل ثابتا .. وتايوان قصة نجاح ديمقراطية وشريك موثوق به وقوة من أجل الخير في العالم".

ووصل وفد من مجلس النواب الأمريكي متكون من 5 أعضاء إلى تايوان أمس الخميس في رحلة تستغرق يومين، وهي المرة الثانية خلال شهر التي يزور فيها نواب أمريكيون الجزيرة.

هذا وكانت الصين التي تعبر الجزيرة جزءا تابعا لها، قد أعربت في وقت سابق عن معارضتها لزيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي لتايوان.

واعتبرت الخارجية الصينية أن مثل هذه الخطوات هي تصرفات استفزازية.

المصدر: رويترز

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